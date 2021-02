Gruppo di giovani si smarrisce mentre rientra dai Piani di Bobbio: li recuperano Soccorso Alpino e pompieri

Vari tecnici e vigili del fuoco sono entrati in azione per portare a termine l'intervento con successo

Intervento, nella serata di sabato 27 febbraio, per la Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Lariana del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico). Alle 18:50 è arrivato in sede l’allertamento per un gruppo di quattro giovani di Vimercate (Monza e Brianza); i ragazzi, stando a quanto riferito, in quel momento stavano rientrando e si trovavano più o meno a metà strada tra Barzio e i Piani di Bobbio, ma avevano perso l’orientamento e il sentiero. Sentendosi in difficoltà, hanno pensato di chiedere aiuto.

Intervento lungo due ore

Una volta allertate sono partite le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco inviati a supporto, che li hanno rintracciati poco dopo, illesi. Infine, i soccorritori hanno riaccompagnato i giovani a valle. L’intervento si è concluso dopo circa due ore.