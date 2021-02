Escursionista si fa male mentre cammina a Margno: intervengono sei tecnici del Soccorso Alpino

L'uomo è un trentenne della provincia di Milano: l'intervento in località Brodino è durato circa due ore

Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio, intorno alle ore 15:30, la centrale Soreu dei Laghi, facente parte di Areu Regione Lombardia, ha attivato la Stazione del Soccorso Alpino di Valsassina e Valvarrone per soccorrere un escursionista di trent’anni, residente in provincia di Milano, infortunatosi alla caviglia destra mentre percorreva un sentiero innevato in località Brodino, nel territorio del comune di Margno.

Una volta raggiunto, l’infortunato è stato immobilizzato e poi trasportato con la barella portantina fino all’abitato di Margno, dov'era presente l’ambulanza della Croce Rossa di Premana. L’intervento ha impegnato sei tecnici e si è concluso alle ore 17:30.