Malore mentre percorre il sentiero: grave uomo di mezza età

Giornata impegnativa per le forze di soccorso a causa degli interventi in montagna. Intorno alle 12.30 un uomo di 49 anni è stato colpito da malore mentre percorreva un sentiero nei boschi sopra Sueglio, in località Loco Tocco. Sono intervenuti i vigili del Fuoco (da Lecco e Bellano) in collaborazione con il Soccorso Bellanese e il Cnsas.

Dalle prime informazioni raccolte, i soccorritori avrebbero trovato l'uomo in evidente stato confusionale. Non si esclude potesse trovarsi in quel luogo già da diverse ore. Sul posto anche l'elicottero di Areu Bergamo che in pochi minuti ha raggiunto la località.

Il 49enne è stato trasportato in ospedale a Legnano in codice giallo - inizialmente era stato contrassegnato da codice rosso - proprio mediante il mezzo aereo.