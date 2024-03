Roma guarda la Valsassina: “Colpiti gli spacciatori di morte”

Il Ministero dell'Interno approva l'operazione antidroga eseguita in Valsassina. Nicola Molteni, sottosegretario di Stato, lo etichetta come un “altro concreto risultato ottenuto dalle nostre Forze dell'ordine, un ulteriore giro di vite nei confronti del traffico di stupefacenti sul territorio nazionale. Alla Polizia di Stato di Lecco, che ha lavorato proficuamente con gli organi inquirenti, vanno il mio apprezzamento e la mia gratitudine per la positiva conclusione dell'operazione "Drug Valley". La presenza di un così oliato sistema criminale come quello smantellato nel Lecchese, conferma la pericolosità di infiltrazione di trafficanti di morte nelle nostre comunità e ci ricorda l'importanza fondamentale di mantenere sempre la guardia alta: nessuna tolleranza verso spacciatori senza scrupoli”.

Spaccio, violenza e matrimoni combinati in Valsassina

Prima dell'alba di mercoledì 13 marzo gli agenti lecchesi, supportati dal Reparto prevenzione crimine, hanno portato a termine l'operazione "Drug Valley": sei ordinanze applicative, cinque in custodia cautelare in carcere - una ancora da eseguire - un obbligo di presentazione non ancora arrivato a destinazione e l'arresto di figlio minorenne del campo della banda, avviato alle medesime pratiche illegali dal padre e preso in carico dal Tribunale dei Minori. Nel mirino delle forze dell'ordine sono finiti i componenti di un sodalizio italoalbanese - 2 autoctoni e 3 stranieri - di età compresa tra i 30 e i 50 anni abbondanti, in grado di creare una rete molto efficiente e in grado di correre all'interno del mondo dell'artigianato.

Le comunicazioni viaggiavano rapidamente attraverso i moderni sistemi di messaggistica, tanto che l’operazione di Polizia è stata “annunciata” da alcuni messaggi passati da un telefono all’altro alle cinque del mattino. E non è finita qui, perché si tocca anche l'oscuro mondo dei matrimoni combinati: uno degli spacciatori coinvolti aveva la necessità di regolarizzare un parente, tanto che una delle donne che aveva contratto un debito l'ha saldato prestandosi alla causa e convolando a nozze.

L'attività investigativa, sviluppatasi in un arco temporale che va dal mese di giugno 2022 al mese di luglio 2023, è stato condotta con attività tecniche (intercettazioni telefoniche), tabulati telefonici, servizi di osservazione e controllo finalizzati ai sequestri di sostanza stupefacente e da numerosi acquirenti escussi a sommarie informazioni testimoniali: il tutto ha evidenziato un allarmante fenomeno legato al consumo, e soprattutto allo spaccio di cocaina, messa sul mercato da più soggetti criminali operanti tra Lecco, Ballabio, Cremeno, Barzio e Cassina Valsassina.

La spartizione del territorio

Alle 11 di giovedì sono iniziati gli interrogatori di garanzia e non si escludono nuovi sviluppi, ma dall'inchiesta emerge un altro fattore non da poco: la Valsassina era (è?) una terra di conquista preclusa alle classiche batterie di magrebini che operano tra i boschi, che infatti sono rimaste all'esterno dello "scudo", limitate a vivere e operare lungo le vie che portano a Morterone e ai Piani Resinelli. Una spartizione in piena regola del territorio.

Per quanto riguarda l'operazione "Drug Valley" il quantitativo maggiore di hashish è stata rinvenuto nel magazzino di un artigiano: otto panetti, per un chilo di merce illegale, fiutati dal cane poliziotto utilizzato nel corso della capillare operazione di polizia. “Parliamo di un’operazione molto importante, che investe un territorio recentemente non oggetto di operazioni di Polizia giudiziaria di questa rilevanza - ha spiegato il questore Ottavio Aragona -. Questo testimonia l’attenzione che abbiamo verso un territorio che ha un’importanza strategica dal punto di vista economico e turistico. Sono grato alla Procura perchè l’operazione ha fatto emergere anche altri reati che avevano destato un certo allarme sociale: sono lieto di essere andato incontro al lamento di questo territorio”.

I numeri sono tutt’altro che banali:

21mila cessioni in due anni;

70 acquirenti ascoltati, altrettanti non hanno voluto riferire;

un milione di euro di guadagni

in chilo di hashish in 8 panetti;

altri tre panetti a casa del soggetto principale, a disposizione del figlio minorenne poi arrestato;

Le cessioni avvenivano in diversi bar - o rifugi montani - della Valsassina e tante volte la consumazione avveniva sul posto.

L'attività investigativa ha permesso di mettere in luce anche altre ipotesi accusatorie nei confronti del capo straniero della banda, al quale sono stati contestati i reati di estorsione e minaccia per aver costretto uno degli acquirenti di droga a vendere l'immobile di proprietà per riscuotere il debito di droga: 80mila euro saldati dopo aver costretto l'acquirente di droga a vendere forzatamente la struttura, incassando il denaro dissimulando l'operazione di recupero credito attraverso false fatturazioni di opere edili mai realizzate utilizzando la società di un complice con sede nel comune di Padova. Il colpevole dapprima, tramite bonifici, ha accreditato la somma di denaro, frutto della vendita dell'immobile, sul conto corrente della società di Padova e successivamente è stata trasferita sul conto corrente di una banca in Lituania intestato a un secondo complice.

Le testimonianze raccolte dagli assuntori hanno lasciato la marcata impressione di una certa spregiudicatezza e disinvoltura legata alle azioni degli indagati, probabilmente sicuri di godere di una sicura impunità, convinzione maturata dopo anni di indisturbata attività criminale. Inoltre è apparso chiaro il timore da parte degli stessi assuntori di subire eventuali ritorsioni.