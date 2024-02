Guerra aperta agli spacciatori di morte: smantellato un altro bivacco

La lotta agli spacciatori di droga prosegue. Gli agenti sono tornati a battere i boschi che si trovano a margine della Ballabio-Resinelli, da anni terra promessa per i malintenzionati, con varie retate già portate a termine nel tempo. La zona battuta è stata la stessa dello scorso 15 febbraio, quando è stato smantellato il primo bivacco utilizzato dai malintenzionati per portare avanti i loro loschi affari.

Nella mattinata di martedì 20 febbraio il sindaco Giovanni Bruno Bussola e gli stradini sono tornati al lavoro, portando via “lamiere, coperte, frontalini, griglie, scarpe, fornelletti e rotoli di cellophane, tutti oggetti usati dagli spacciatori nelle immediate vicinanze rispetto a quelli scovati giovedì scorso. Per vendere le loro dosi di morte hanno pure inondato di rifiuti i nostri boschi, tanto che abbiamo riempito almeno 40 sacchi. Ma ci riprenderemo tutto”.

“Nei prossimi mesi carabinieri e Polizia locale di Ballabio saranno sempre presenti e non daranno loro tregua. A Ballabio non c’è spazio per la droga”, promette il sindaco Bussola.