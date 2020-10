Statale 36: nuova retata nei boschi contro lo spaccio di droga, fermato un giovane spacciatore armato di machete

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, con particolare riferimento alle aree boschive poste a ridosso della Strada Statale 36.

Fermato con droga e machete

Nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile della Compagnia di Merate, sono intervenuti nel comune di Bosisio Parini, dove hanno sorpreso e tratto in arresto, nonostante il suo tentativo di fuga, R.H., 22enne, nato in Marocco, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di 143 grammi di eroina, 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 45 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sul posto, inoltre, è stato rinvenuto un machete, sottoposto a sequetro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella mattinata di sabato l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.