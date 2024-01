Chiusa la Statale 36 a Madesimo per maltempo

Bufera di neve, Statale 36 chiusa a Madesimo. "A causa di condizioni meteorologiche avverse la strada Statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga' è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni in un tratto all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio". Lo ha reso noto alle ore 9.40 di oggi, sabato 6 gennaio, Anas in una nota inviata agli organi di informazione.

La notizia interessa anche diversi lecchesi di rientro dalla nota località montana della vicina provincia di Sondrio, in questo weekend dell'Epifania che chiude le vacanze natalizie. "Il personale Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul posto per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto non appena possibile" - fanno sapere infine gli uffici dell'ente strade.