Auto in fiamme lungo la Statale 36, pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di paura lungo la Superstrada 36 all'altezza di Mandello dove un'auto è stata distrutta da un incendio. Il rogo del veicolo si è verificato alle 17.15 di oggi, domenica 24 gennaio. La vettura si trovava lungo la carreggiata sud nella tratta Bellano - Abbadia Lariana.

A un tratto la macchina si è incendiata, il fumo ha iniziato ad avvolgere il veicolo dalla parte anteriore ed è stato dato l'allarme. Sul posto, insieme all'ambulanza del Soccorso Bellanese inviata dal 118, anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale con una squadra da Lecco e un'altra da Bellano.

I pompieri sono entrati in azione all'altezza del distributore di carburante spegnendo prontamente l'incendio. Per fortuna le due persone a bordo (due uomini di 54 e 61 anni) sono uscite illese e per loro, nonostante l'iniziale allerta in codice giallo, non sono state necessarie nè le cure, nè il trasporto in ospedale. Allertata anche la Polizia stradale.