Il maltempo flagella la stazione di Monza, pesantissimi ritardi per i treni

Gravi disagi per i viaggiatori. Il forte temporale di lunedì 24 luglio ha causato pesanti danni anche in stazione a Monza dove le raffiche di vento nel primo pomeriggio del 24 luglio hanno causato il distacco di alcune coperture e materiali che sono finiti anche tra i binari. Lo riferisce MonzaToday.it.

Sono state segnalate delle problematiche all'infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana con conseguenti ritardi. "Il treno 24849 Lecco-Porta Garibaldi viaggia con 21 minuti di ritardo per un guasto all'infrastruttura ferroviaria della stazione di Monza causato da avverse condizioni meteo" si legge nell'avviso pubblicato da Trenord subito dopo l'ondata di maltempo. Ritardi che si sono poi moltiplicati perchè, come confermato da Rfi, la circolazione ferroviaria lungo il nodo di Monza, per le tratte Lecco-Milano e Como-Chiasso-Monza, è stata interrotta.

Sul posto sono presenti i tecnici di Rfi per la rimozione dei materiali trasportati dal vento e per alcune verifiche atte a ripristinare la messa in sicurezza della tratta e il rispristino della viabilità ferroviaria. Aggiornamenti sulla viabilità verranno resi noti appena possibile.