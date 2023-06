Tragedia alla stazione di Olgiate Molgora: una persona morta travolta da un treno

Tragedia alla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora, dove una persona è morta travolta da un treno. Si tratta del convoglio proveniente da Milano Centrale e diretto a Sondrio (treno 2816). I fatti sono avvenuti intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 23 giugno, e ora sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire le cause e l'esatta dinamica dell'accaduto.

Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Merate e ai vigili del fuoco provenienti da Lecco, anche i soccorsi di Areu con l'ambulanza della Croce bianca. Ma per la persona travolta - si tratterebbe di una donna - purtroppo non c'è stato più nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata poi provvisoriamente sospesa tra le stazioni ferroviarie di Carnate-Usmate e Calolziocorte.