Tetto in fiamme a Bindo di Cortenova: in azione i Vigili del fuoco

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 aprile, a Bindo, frazione di Cortenova. Le fiamme hanno interessato (come purtroppo accade sempre più spesso) il tetto di un'abitazione, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco con tre squadre, due da Lecco e una in appoggio da Bellano.

Il rogo è stato estinto prima del sopraggiungere del buio, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ancora da accertare le cause che hanno originato l'incendio. I Vigili del fuoco da tempo raccomandano una corretta manutenzione delle canne fumarie, soprattutto in occasione di sbalzi termici come quello verificatosi negli ultimi giorni.