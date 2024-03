Tir straniero rimane incastrato nella rotonda a Crebbio

Nuovo episodio di tir rimasto incastrato sulle strette strade di provincia. È accaduto a metà pomeriggio di lunedì a Crebbio, frazione di Abbadia Lariana.

Protagonista, suo malgrado, il conducente di un carico straniero che per errore, forse a causa di un'indicazione sbagliata del navigatore, è rimasto bloccato nel mezzo della rotonda di Crebbio tra via per Maggiana e via della Costituzione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Abbadia e - al momento in cui scriviamo - si attendono i vigili del fuoco per consentire al mezzo di poter proseguire liberando così la carreggiata. Il passaggio, naturalmente, è precluso ai veicoli.

Non è la prima volta che questo genere di incidente accade nonostante il divieto di transito per gli autotreni, e ciò ha spesso una spiegazione 'tecnica': l'ambigua omonimia tra viale della Costituzione a Mandello, dove sorgono numerose aziende, e via della Costituzione ad Abbadia, che può trarre in inganno sia i navigatori sia gli autotrasportatori.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)