Soccorso in elicottero dopo una caduta sulle alture di Torre De' Busi

Paura e pronto intervento dei soccorsi oggi per prestare aiuto a un uomo di 73anni rimasto ferito a seguito di una caduta a Torre De' Busi. L'elicottero di Areu da Como e l'equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolzio sono entrati in azione alle 12.15 di mercoledì 29 dicembre in via Coldara. Stando alle primi informazioni raccolte, l'uomo sarebbe caduto accidentalmente mentre stava camminando lungo la strada che collega la frazione di San Marco con Valcava, nella zona alta del paese.

A seguito dell'impatto a terra, il 73enne ha riportato un trauma crancio commotivo, ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Gravedona. L'allarme è scattato in codice rosso, e dopo le prime cure portate sul posto, l'intervento del 118 è proseguita in codice giallo.