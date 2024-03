Rischia la vita sui binari del treno: enorme paura, caos treni

Enorme spavento ed enormi disagi. Sono gli effetti di quanto avvenuto in via Luciano Manara, a due passi dal centro storico di Lecco, intorno alle 17.30 di lunedì 4 marzo. Un uomo di 71 anni ha rischiato la vita camminando sui binari del treno, ma fortunatamente il convoglio non l'ha investito o, quantomeno, il contatto è stato decisamente lieve: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari della Croce Rossa di Lecco, unitamente a un'automedica, ai pompieri e ai carabinieri. L'uomo, stabilizzato, è stato portato in ospedale e ricoverato in codice verde.

Gravi i disagi per i viaggiatori. Così Trenord: "Sono previsti ritardi e variazioni di percorso per i treni in arrivo e in partenza dalla stazione di LECCO da e per TIRANO Iin seguito a un intervento del soccorso sanitario nella stazione di LECCO.

Treni coinvolti:

- 2833 (TIRANO 15:08 - MILANO CENTRALE 17:40)

- 2835 (TIRANO 16:08 - MILANO CENTRALE 18:40)

- 2832 (MILANO CENTRALE 16:20 - TIRANO 18:52)

- 2834 (MILANO CENTRALE 17:20 - SONDRIO 19:21)

Vaiazioni di percorso:

- 10333 (SONDRIO 15:47 - LECCO 17:45) limitato ad ABBADIA L.

- 10334 (LECCO 18:15 - SONDRIO 20:10) origine da ABBADIA L.

Cancellazioni:

- 10332 (LECCO 17:15 - COLICO 18:23) cancellato

- 10337 (COLICO 18:37 - LECCO 19:45) cancellato".