"Mamma, scrivimi a questo numero": il tentativo di truffa viaggia via sms

Ennesimo allarme per i tentativi di truffa e raggiro che stanno raggiungendo sempre più cittadini lecchesi. Come accaduto più volte nel recente passato, i malintenzionati scelgono un modo alquanto subdolo per tentare di raggirare le vittime: un messaggio inviato via sms da un numero di telefono anonimo con cui ci si finge un parente, spesso il figlio di chi lo riceve.

Si tratta di un pretesto, il primo passaggio per stabilire un contatto (gli sms si possono mandare e ricevere senza che il numero sia salvato in rubrica) e farsi ricontattare attraverso una app di messaggistica istantena. A quel punto il truffatore, spesso assai abile nel comunicare, tenta di estorcere dati personali se non addirittura denaro. Diverse sono le segnalazioni raccolte negli ultimi tempi fra i lecchesi. Anche chi scrive lo ha ricevuto. Sono, naturalmente, le persone anziane le più esposte al pericolo.

Uno dei testi inviati è questo: "Mamma... voglio dirti che devi mandarmi un messaggio velocemente. Il telefono non funziona. Ho un nuovo numero. Scrivimi whatsapp! a questo numero" seguito dalle cifre che compogono il numero da richiamare. Una variante è quella con "papà" al posto di "mamma". Stabilito il primo contatto, i malintenzionati cercano di scuotere a livello emotivo la vittima, in particolare nel caso di persone fragili o anziane, per costringerla a rivelare dati sensibili oppure consegnare denaro attraverso ricariche e operazioni bancarie dopo avere finto un'emergenza.

Un altro messaggio circolato nelle scorse settimane e giunto anche alla nostra redazione riguarda il classico tentativo di phishing di dati bancari, sempre via sms. Riportiamo un esempio sotto.

I consigli da seguire

I consigli per non cadere nei tranelli dei malintenzionati sono sempre gli stessi: diffidare da messaggi vaghi inoltrati da numeri sconosciuti e non rispondere; non cliccare su link sospetti; non fornire mai i propri dati personali o password; fermarsi a riflettere, sganciarsi dal circuito comunicativo in cui il truffatore cerca di avviluppare la vittima; fare una verifica su terze fonti; all'occorrenza interpellare le forze dell'ordine.