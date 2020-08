Uomo colto da malore a Consonno, intervento d'urgenza dell'elisoccorso

Intervento dell'elisoccorso d'urgenza oggi pomeriggio a Consonno. Sul posto anche un equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte per prestare aiuto a un 56enne colpito da un malore. L'uomo aveva deciso di trascorrere la festività di Ferragosto nella nota località sulle alture tra Olginate e Galbiate. A un tratto si è accasciato a terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediato l'allarme 118, scattato alle 15.30 in codice rosso. L'elicottero si è alzato in volo da Bergamo, mentre l'ambulanza è partita dalla sede dell'associazione di via Mazzini a Calolzio. Il paziente ha ricevuto le prime cure sul posto e piano piano si sarebbe ripreso. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale a bordo dell'elicottero, in codice giallo.