Una nuova tragedia nei boschi. Il corpo senza vita di un uomo di 66 anni è stato ritrovato senza vita in località San Marco di Torre de' Busi, nel pieno della fetta lecchese della Val San Martino. Poco dopo le 13.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la scomparsa del medesimo visto il mancato rientro a casa; subito è stato allertato l'elisoccorso decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, entrato in azione unitamente al Soccorso alpino di Lecco, ai tecnici dei Vigili del fuoco, ai sanitari dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e ai carabinieri.

Il 66enne, come spiegato, è stato ritrovato morto in una scarpata all'interno del bosco che si trova vicino a via Casello: la tesi più accreditata porta verso la caduta accidentale su un terreno ripido e scivoloso.