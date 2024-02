Brutta caduta con il parapendio: 40enne soccorso in Valcava

Soccorsi in azione in Valcava per prestare aiuto a un uomo rimasto ferito dopo un atterraggio sbagliato con il parapendio. L'infortunio sportivo è avvenuto nei prati che circondano la storica ex funivia della località montana a 1.200 metri di altitudine, nel territorio comunale di Torre de' Busi. I soccorsi attivati dalla Centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono entrati in azione ore 15 di oggi, mercoledì 14 febbraio, in codice giallo.

Alla volta di Valcava sono partiti in ambulanza i Volontari del soccorso di Calolziocorte e i tecnici del Soccorso alpino del Bione, allertati anche i vigili del fuoco di Lecco. Una volta raggiunto, il 40enne è stato sottoposto alle prime cure sul posto e poi trasportato in ospedale sempre in codice giallo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio. Nella giornata di ieri, vigili del fuoco e 118 avevano invece dovuto soccorrere un paracadutista atterrato per errore nelle gelide acque del lago tra Pradello e Abbadia. Anche in quel caso le operazioni di salvataggio sono state portate avanti in codice giallo.