Lutto per la scomparsa della storica farmacista

Valmadrera piange la sua storica farmacista. Si è spenta infatti all'età di 94 anni Giovanna Imperatori che portò avanti con il marito Giorgio l’attività iniziata dal padre Carlo. La farmacia Imperatori si trova in centro città - in piazza Monsignor Citterio - e ora continua ad essere operativa con il suo cognome e grazie all'impegno professionale del nipote.

Molte la attestazioni di cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la morte di Giovanna, tra cui quelle espresse dall'amministrazione a nome della comunità valmadrerese che oggi piange un pezzo della sua storia.

"Il sindaco e l’amministrazione comunale di Valmadrera partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della storica farmacista Giovanna Imperatori - ha scritto in una nota Antonio Rusconi - La farmacista era molto conosciuta in città anche per la sua generosità e l'impegno a favore di casi sociali di cui si prendeva cura oltre a quello in consiglio pastorale e in diverse attività della parrocchia".

Per volontà della defunta, i funerali si svolgeranno in forma privata. Giovanna Imperatori lascia i nipoti Marta, Giovanna, Clara e Carlo.