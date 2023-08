Commosso addio a Crimella, provò l'orrore dei campi di concentramento

Lutto a Valmadrera per la morte del reduce Pierino Crimella. "L'Amministrazione comunale di Valmadrera partecipa al cordoglio dei figli Benvenuto, Rosella e Annarita, e delle rispettive famiglie, per la scomparsa del papà Pierino, quasi 99 anni, l’uomo più anziano della nostra città" - si legge in una nota di cordoglio diramata dal municipio. "Oltre ad essere una persona buona e cortese, Crimella era noto anche per il dramma dei due anni di deportazione in un campo dì concentramento e, proprio a 95 anni, la famiglia gli aveva regalato un libro che raccontasse ai più giovani cosa era stata quella terribile esperienza".

Il titolo del volume è emblematico: "144.IT.14, per non dimenticare” , citando il tatuaggio sull’ avambraccio sinistro che dal 1943 gli ricordava il dolore dei campi dì concentramento, l’ essere considerati numeri e non persone.

"Pierino Crimella, primo di 15 figli, alpino del battaglione Morbegno, fu catturato subito dopo l’ 8 settembre a Merano e deportato prima a Stablack, ai confini della Polonia e poi a Kattowitz da dove era riuscito a sopravvivere tornato quindi a Valmadrera. Pierino, uomo di grande fede, era legatissimo alla moglie Lina, con cui ha trascorso 61 anni di matrimonio e che adesso ritroverà in cielo". I funerali si svolgeranno presso la Parrocchiale di Valmadrera giovedì 24 agosto alle ore 15.30