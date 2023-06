Vandalismi contro la sede della Lega

Blitz vandalico con scritte minacciose e insulti ai danni della sede della Lega di Valmadrera. "Fasci a testa in giù" e "andate a fare in... c.... cogl...." le parole tracciate con un pennarello di colore nero sulla vetrata rivolta verso la strada e ben visibile a tutti. Netta la condanna per l'accaduto e la solidarietà da parte dei dirigenti della Lega nei confronti degli amici di Valmadrera rispetto a un gesto aggravato dal fatto di non essere un episodio isolato.

"Stanotte è avvenuto l’ennesimo atto vandalico contro una sede cittadina della Lega Lombarda Salvini Premier - conferma Daniele Butti a nome della Segretaria provinciale di Lecco - La sede cittadina di Valmadrera è stata oggetto di una serie di scritte con offese e minacce anche giá in altre circostanze. La mia totale solidarietà va al segretario cittadino di Valmadrera Paolo Micheli Gritti e a tutti i nostri militanti e sostenitori".

"Le nostre sezioni aperte da sempre a tutti e luogo di democrazia e confronto - incalza Daniele Butti - sono oggetto troppo spesso di vili attacchi antidemocratici, contrari ad ogni principio di libertà delle idee e del libero confronto. Ai delinquenti che si divertono a minare le nostre convinzioni con queste azioni dico che le minacce non ci fermano, le minacce non ci intimoriscono. Questa violenza ci ha già dato e ci darà sempre più convinzione e ci spingerà a proseguire nelle nostre azioni con le nostre idee per il bene del territorio e del Paese. W la Democrazia, W la Lega".