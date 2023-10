Soccorso alpino in azione per aiutare una donna infortunata durante una gita nei boschi

Nuovo intervento del Soccorso alpino sulle alture valsassinesi, questa volta per un episodio fortunatamente non grave. I fatti risalgono alla giornata di ieri, sabato 14 ottobre, quando i tecnici sono stati chiamati per prestare aiuto a una donna che si è infortunata a una caviglia mentre stava facendo un'escursione in una zona boschiva sopra l'abitato di Cassina Valsassina.

Sul posto è presto intervenuta una squadra della Stazione di Valsassina - Valvarrone. Dopo essere stata medicalizzata, l'escursionista è stata trasportata in barella portantina fino all'abitato, dove era presente un'ambulanza della Croce rossa di Balisio che ha poi trasferito la paziente all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.