Vandalismi in stazione: danneggiati 4 moderni impianti per i biglietti

Nuovi vandalismi nel Lecchese, questa volta con il servizio del trasporto pubblico sui treni nel mirino. Nei primi giorni di gennaio, nella stazione di Mandello del Lario lungo la linea Lecco-Colico, sono state infatti danneggiate quattro convalidatrici di nuova generazione.

Questi impianti erano stati installati da Trenord nell’agosto del 2023, per poter convalidare i biglietti ricaricabili in formato Chip-on-Paper e per l’attivazione degli abbonamenti.

E non si tratta di un episodio isolato. Una di queste convalidatrici era infatti già stata vandalizzata nel novembre 2023, e successivamente ripristinata. Il danno e i costi di riparazione ammontano a oltre 8mila euro. Ecco le immagini degli impianti danneggiati.