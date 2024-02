Vandali scatenati: distrutta pensilina alla stazione di Mandello

Nuovi vandalismi in stazione a Mandello. Nella notte scorsa i soliti ignoti sono entrati in azione lungo i binari ferroviari, imbrattando la pensilina dei pendolari e danneggiando una delle vetrate.

Forse utilizzando una pietra - ritrovata questa mattina, in prossimità del luogo, dagli addetti alla pulizia - i vandali hanno frantumato il vetro, andato in mille pezzi come testimoniato dalle fotografie.

Ovviamente l'episodio ha generato un potenziale pericolo, vista la miriade di cocci sparsi in terra, per le numerose persone che lunedì mattina hanno atteso i treni lungo la banchina.

Non è la prima volta, purtroppo, che ignoti causano danni alle strutture ferroviarie mandellesi. Lo stesso era accaduto infatti lo scorso ottobre 2023: in quel caso era stata colpita la vetrata esterna della pensilina.

Sempre in stazione ma dal lato opposto alla banchina, in prossimità dell'edificio ora dismesso, molti utenti hanno segnalato inoltre una pericolosa voragine apertasi nella pavimentazione.

Nelle ultime ore, come comunicato dal sindaco Riccardo Fasoli, il buco è stato sistemato in maniera provvisoria in attesa del bel tempo per la soluzione definitiva al problema.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)