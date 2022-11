Caduta massi sulla Strada provinciale 72 a Varenna

Caduta massi lungo la Strada provinciale 72 a Varenna. Lo smottamento dalla parete rocciosa is è verificato intorno alle ore 14.45 di oggi, domenica 6 novembre. Fortunatamente non ci sono state persone ferite nè danni a veicoli in transito, ma vista anche la domenica di sole, non mancano i disagi alla viabilità.

Una volta scattato l'allarme, sul luogo della frana si sono presto portati i Vigili del Fuoco con un'autoscala dal Comando di Lecco e con un'autopompa serbatoio dal distaccamento volontario di Bellano. Le squadre dei pompieri hanno già provveduto a una prima messa in sicurezza dello scenario. Sul posto si sono trovano ora (alle 16.30) i tecnici della Protezione civile inviati a Varenna dalla Provincia di Lecco per ulteriori verifiche. La strada è aperta al transito.