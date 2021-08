Si è spento all'età di 89 anni. Per oltre trenta fu cerimoniere in Duomo per l'arcivescovo di Milano. Il sindaco Manzoni: "Faceva trasparire l'amore per il suo paese di origine". Martedì la messa di suffragio

Varenna in lutto per la scomparsa di monsignor Giacomo Mellera, nato a Santa Maria Rezzonico (Como) il 4 novembre 1931 ma originario del piccolo comune rivierasco. Il religioso è scomparso nel giorno di Ferragosto all'età di 89 anni: per oltre trent'anni è stato maestro delle cerimonie in Duomo a Milano per tre arcivescovi, il cardinal Colombo, il cardinal Martini e il cardinal Tettamanzi.

"Ci stringiamo con affetto ai familiari di monsignor Mellera e all’intera Chiesa Milanese - commenta il sindaco di Varenna Mauro Manzoni - Persona umile e di fede profonda, ha saputo servire la Chiesa con fedeltà e passione, in particolare nel campo liturgico. Nelle occasioni in cui ci siamo incontrati ha sempre fatto trasparire il suo grande amore per Varenna di cui mai ha dimenticato le sue origini. Sarò presente ai funerali in Duomo a Milano e porterò il saluto a don Giacomo da parte dell'intera comunità varennese".

Il funerale si terrà martedì 17 agosto alle ore 10 nella Cattedrale, celebrato dall'arcivescovo. Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata a Varenna proprio martedì alle ore 20.30 nella chiesa prepositurale di San Giorgio.