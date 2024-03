Vetrine prese a sassate per vendetta contro il titolare. La vicenda che vede coinvolto lo Shamrock Irish Pub di via Parini affonda le radici nella notte tra mercoledì e giovedì: intorno all'una e un quarto, al momento della chiusura del locale, due giovani di origini straniere si sono affacciate alla porta di Marco Valsecchi e hanno chiesto due birre. “Visibilmente alticci io non volevo neanche servirli, ma si sono prese due birre dal frigorifero di loro volontà e gli sono state offerte da amici che erano nel locale. Poi non gliene ho più date. Eppure loro non hanno più voluto andarsene e così ho dovuto chiamare la Polizia”, ha raccontato l'esercente ai colleghi de La Provincia di Lecco.

Allontanati dagli agenti della Polizia, i ragazzi sono tornati e hanno colpito con violenza le sei vetrate che si affacciano su via Parini, mentre quelle interne hanno retto all'urto e sono stati evitati danni alle persone ancora presenti, evidentemente spaventate dall'azione vendicativa. Uno dei ragazzi è stato identificato, il danno causato insieme all'amico supera i mille euro.