Le squadre nautiche dei vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano sono operative 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno con qualsiasi condizione meteo.

Questa mattina la squadra dei pompieri ha recuperato un pattino andato alla deriva senza governo e poi finito sugli scogli a Malgrate. In seguito gli uomini sono stati deviati a soccorrere un canoista sorpreso dalle forti raffiche di vento che hanno improvvisamente colpito il lago di Garlate.

Ieri la prima chiamata per un ragazzino che all'altezza della statua di San Nicolò si è trovato in difficoltà dopo aver cercato di recuperare un pallone.

Diversi soccorsi in acqua si sono resi necessari nel nostro territorio nelle ultime ore. La squadra nautica dei vigili del fuoco di Lecco ha effettuato tre soccorsi a persona e un recupero natante tra martedì e mercoledì.

Persone in difficoltà e recupero natanti: quattro soccorsi in acqua in poche ore