Si decide la miglior cassoeula dell'anno: i 5 ristoranti lecchesi in gara

Ultimo mese a disposizione per votare la miglior cassoeula dell'anno. Nel 2023 vinse un ristorante della provincia di Lecco e anche quest'anno in gara ci saranno 5 locali del Lecchese. È in corso infatti, come ormai da tradizione, il Festival de La Cazoeula, in Brianza meglio nota come Cassoeula. La gustosa iniziativa gastronomica nasce nel Canturino e anche in questa dodicesima edizione, fra i partecipanti non ci sono più solo ristoranti di Cantù (dove l'evento nacque nel 2013) e della provincia di Como, ma anche locali della provincia di Lecco, del territorio di Monza Brianza e persino di Milano.

Nel 2023 vinse una trattoria di Nibionno

Il festival è in programma in due tranche. La prima è già "andata in tavola" dal 1° al 15 novembre 2023. Ora entra invece nel vivo la seconda parte della sfida a colpi di verze, costine, salsicce (e non solo): dal 17 gennaio al 29 febbraio 2024. Lo scorso anno la Cazoeula d'Oro era stata vinta dalla Trattoria Maurizi di Nibionno e in precedenza dal Crot dal Murnee di Albavilla.

A contendersi il titolo del 2024 saranno oltre ristoranti 50 ristoranti (clicca qui per conoscere tutti i partecipanti). Quelli lecchesi sono i seguenti: Al Terzo tempo di via Giuseppe Verdi a Molteno, la Trattoria Maurizi di via Volta a Nibionno, il Ristorante Roma di via Roma a Casatenovo, il Brau di via Nazionale a Calco e Il Camino di via provinciale a Ballabio.

La giuria popolare affiancata agli chef

Negli il Festival della cassoeula - "una storia di cibo e cultura", come ricordano i promotori - continua dunque a crescere e la gara si fa sempre più agguerrita. Chi sarà il vincitore nel 2024? A deciderlo saranno, come sempre, i tanti appassionati del gustoso piatto tipico lombardo, che potranno andare nei diversi ristoranti in gara per gustare il re dei piatti della cucina brianzola e poi votare con la scheda on line sul sito ufficiale del festival www.festivaldelacazoeula.it al quale rinviamo per ulteriori informazioni e dettagli. Oltre alla giuria popolare ci sarà anche il voto di un gruppo di chef ed esperti della ristorazione.