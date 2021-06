Echi di guerra sul lago di Como: nuove inchieste per Ripamonti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il Lago di Como ispira ancora una volta le vicende di Vittorio Ripamonti, protagonista del quarto romanzo poliziesco di Simone Cozzi. Con "Il buio è prossimo – Echi di guerra per il Delegato Ripamonti" (Panda Edizioni), l’autore riprende il suo prediletto, sospingendolo in un’indagine noir che si intreccia con la Storia. Siamo nel 1934, a Mandello del Lario. A far da cornice a un paesaggio innevato, due misteriosi delitti e un losco giro d’affari su cui far luce. Se da un lato, infatti, c’è chi fugge dal regime fascista e deve mettere al sicuro i propri beni, dall’altro c’è chi è pronto ad approfittarsene con mezzi illegali.

Ed è camminando sul crinale di questa fragile umanità, talvolta coraggiosa, che Ripamonti si scontra con un’indifferenza esacerbata dai tempi inclementi. A fare da contrappunto a un tale scenario agghiacciante, la presenza energica e rassicurante di una donna, e un’ulteriore indagine, più intima. Come un Diogene del XX secolo, il Delegato Ripamonti, infatti, cerca l’uomo giusto, l’uomo che resista alla tentazione di uccidere per farsi giustizia da sé. Così, confrontandosi con idee socialiste ed evoliane, il protagonista dovrà fare anche i conti con uno degli spettri dimenticati della Prima guerra mondiale: la fantomatica Legione Redenta. Mercoledì 26 maggio Simone Cozzi presenterà con il moderatore Saul Stucchi "Il buio è prossimo", alle 18.30, al Festival della Letteratura di Mandello del Lario (Enoteca Comini).