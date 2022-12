Azienda dona 1.000 euro a ogni dipendente contro inflazione e caro bollette

Mille euro (in fringe benefit) come contributo a ogni dipendente per dare loro un sostegno concreto dopo un anno difficile a causa di bollette alle stelle e inflazione. Questa la scelta di Feat Group, realtà di primo piano a livello internazionale nella produzione di forgiati e lavorazioni meccaniche con sede a Cesana Brianza e con uno dei propri stabilimenti a Bosisio Parini, nella Brianza lecchese.

"In chiusura di questo 2022, caratterizzato da uno scenario economico difficile e complesso dove hanno dominato le criticità connesse all'incremento dei costi delle materie prime e dell’energia, oltre che il fenomeno inflattivo, Feat Group ha scelto di mostrarsi vicina ai propri collaboratori offrendo un sostegno nell’affrontare i costi che pesano sui bilanci famigliari - fa sapere l'azienda - Ad ogni dipendente è stata quindi garantita la cifra di 1.000 euro netti, sotto forma di fringe benefit". Si tratta dunque

I fringe benefit possono essere definiti come "benefici accessori" o "compensi in natura" perché appunto non vengono erogati direttamente in denaro, ma concessi sotto forma di beni e servizi dati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti. I collaboratori delle sedi di Feat Group in Italia sono tutti interessati dall’iniziativa. Il contributo è stato quindi previsto per un numero complessivo di 148 persone.

Oltre alla sede di Cesana Brianza e alla fabbrica di Bosisio Parini, Feat Group ha propri stabilimenti anche a Cavaria con Premezzo (VA), San Maurizio d’Opaglio (NO) e all’estero. Feat Group opera in molteplici settori che spaziano dal petrolchimico all’automotive, dai componenti per macchine movimento terra all’ingegneria meccanica in senso ampio.