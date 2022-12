La scelta del Centro benessere: un bonus Natale di 300 euro a ogni dipendente

Un "Bonus Natale" di 300 euro sotto forma di tessere utilizzabili per spese alimentari e benzina a tutti i 250 dipendenti del gruppo: tra loro ci sono anche i lavoratori della Spa di Monticello Brianza, nel Lecchese. Questa la scelta di "Terme Italia" per rendere più dolci le festività alle famiglie dei loro collaboratori che, come tante altre in Italia, vivono un momento non facile dal punto di vista economico a causa di inflazione, costi dell'energia e bollette alle stelle. Terme Italia è il Gruppo di aziende termali e centri benessere che comprende Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano, Terme di Salice, Monticello SPA & Fit, e altre 4 location termali in fase di sviluppo.

A tutti i dipendenti card utilizzabili per spese alimentari e carburanti

"Abbiamo deciso di assegnare un bonus extra a fine anno per tutti i 250 dipendenti in forze, pari a Euro 300 netti sotto forma di card utilizzabili per spese alimentari e carburanti - conferma l'ufficio stampa della società - Un gesto, quello operato dai vertici del gruppo, che risulta di particolare peso, se si pensa che stiamo parlando di circa 250 famiglie. Un segnale importante per tutti i lavoratori, dopo un altro anno dalla congiuntura straordinariamente complessa, caratterizzata da incertezze della ripartenza post Covid, da una guerra spaventosa e dalla conseguente gravissima crisi energetica che, con l’incremento dei costi, colpisce in particolar modo le aziende del benessere".

Un anno che tuttavia ha visto anche una nuova straordinaria crescita di Terme di Saturnia, la ripartenza di Monticello Spa & Fit (in Brianza, vicino a Monza), tornata a produrre valore ben prima delle previsioni, e un’importante nuova impostazione per Terme di Chianciano. "Un segnale a conferma che, facendo squadra, è possibile superare ogni avversità, e per ringraziare tutti quanti per l’impegno profuso durante questa nuova imprevedibile annata: il gruppo investe in maniera sempre crescente sulla formazione e il benessere dei propri dipendenti, ritenendolo un reale elemento di riconoscimento per aziende che si preoccupano di far stare bene gli altri. Nel 2019 il Gruppo ha fatturato 16 milioni di Euro, mentre nel 2022 il fatturato si attesterà su oltre 30 milioni di Euro, e nel 2023 sono previste circa 150 nuove assunzioni.

Il Gruppo Terme Italia: in totale 250 dipendenti per 4 centri

Terme Italia è il Gruppo di aziende termali che fa capo alla Società Feidos dell’ingegner Massimo Caputi, anche Presidente Federterme Confindustria. Terme Italia comprende Terme di Saturnia Natural Destination nella Maremma Toscana, Terme di Chianciano in Val d’Orcia, Monticello SPA & Fit in Brianza, Terme di Salice nel Pavese e altre 4 strutture termali in fase di sviluppo. Il Gruppo conta oggi 250 dipendenti, con un fatturato 2022 che si attesterà oltre 30 milioni.

Monticello Spa & Fit: 5.000 metri quadrati per il relax nella Brianza Lecchese

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi chilometri da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.