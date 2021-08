Tutto è pronto per il dare il via alla 51^ edizione del premio internazionale di arte naïf che si tiene puntualmente a Varenna dal 1971, per tre settimane fra agosto e settembre.

Di anno in anno l'evento della Pro Varenna, che da tempo si avvale di un Comitato organizzatore del premio, ha assunto un carattere sempre più internazionale, aprendosi a nuovi artisti e paesi di provenienza. Quest'anno sono oltre 80 gli artisti partecipanti che, accogliendo l'invito della Pro Varenna, si presentano con le loro opere ispirate al tema proposto: Naïf, un abbraccio di emozioni a colori…e mai come ora desideriamo tutti un abbraccio!

C'è molta curiosità nell'attesa di scoprire come gli artisti abbiano interpretato questo tema, che fa riferimento alla particolare situazione di emergenza che il mondo sta vivendo, ma vuole dare anche un segnale di speranza attraverso il calore umano e i colori naïf. Una bella novità di quest'anno è data dalla presenza non solo di quadri, ma anche di alcune sculture, su proposta degli organizzatori che hanno incluso la possibilità per gli artisti di presentare anche statue e manufatti in genere (in creta, terracotta, argilla, legno…) oltre alle sempre apprezzate opere pittoriche.

Presenti artisti alla loro prima partecipazione, da Francia, Romania, Irlanda, Grecia, Brasile, India. Non mancano naturalmente gli artisti fedelissimi al premio, con nuovi quadri e non solo: quest'anno infatti al premio possono concorrere anche sculture e manufatti di vario materiale. È un modo per offrire ancora più spazio alla creatività degli artisti che danno vita a questa esposizione internazionale. A fine mostra le opere protagoniste di questa edizione saranno raccolte in un piccolo catalogo illustrato.

"Vorremmo lasciarci alle spalle un periodo veramente difficile: abbiamo patito la mancanza di contatto con le altre persone e ora vorremmo proprio rinascere in un abbraccio - spiegano gli organizzatori - ecco perché spontaneamente abbiamo pensato a questo titolo per la 51^ edizione del premio, perché 'mai come ora desideriamo tutti un abbraccio' e il mondo naïf ci regala l'occasione

per ritrovarci e lasciarci avvolgere da un abbraccio di emozioni a colori".

Il programma della mostra

Titolo edizione 2021: Naïf, un abbraccio di emozioni a colori

…e mai come ora desideriamo tutti un abbraccio!

Varenna, Chiesa Santa Marta

Da sabato 21 agosto a domenica 12 settembre 2021

orari:

da lunedì a giovedì 17.00 / 21.00

venerdì sabato e domenica 10.30 / 12.30 - 17.00 / 21.00

domenica 12 settembre: 10.30 / 13.00

Possibilità di visite private. Info e prenotazioni: varennanaif@libero.it

Inaugurazione Mostra

Chiesa Santa Marta, sabato 21 agosto, ore 18

Cerimonia di Premiazione

c/o Hotel Royal Victoria, domenica 12 settembre, ore 16