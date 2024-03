Arriva Debora Villa con "20 di risate"

Spettacolo da non perdere a sostegno di Telethon. Si annuncia infatti un’unica data in provincia di Lecco per lo spassoso recital "20 di Risate!" con Debora Villa, volto noto della comicità televisiva nazionale (Zelig e Colorado), conosciuta ai più per il suo personaggio Patti di Camera Café. Debora festeggia con il suo nuovo show i 20 anni di carriera e sale sul palco con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata dal pubblico.

"Venti di risate!" raccoglie infatti il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente. L'appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 21 al cinema teatro Smeraldo di Airuno.

"L’incasso della serata sarà a favore di Telethon sempre in prima linea nella lotta alle distrofie muscolari e a tutte le malattie genetiche rare - conferma il coordinatore provinciale Renato Milani - Si ringrazia il comune di Airuno per il patrocinio e i volontari del Teatro Smeraldo sempre impegnati in questa bella struttura di aggregazione". Biglietto unico al costo di 22 euro con prenotazioni online sul sito www.nonsoloturismo.net. Posti numerati e senza costi di prevendita. Nei sabati 13, 20 e 27 aprile dalle ore 14 alle 16 sarà possibile acquistare direttamente al cinema Smeraldo. Ulteriori info al numero 349 7837200.