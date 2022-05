Alberto Pellai presenta "Next Level"

Grandi firme a Mandello per il Festival della Letteratura. Il 18 maggio alle ore 21 al teatro F. De Andrè Alberto Pellai presenterà in anteprima il suo ultimo libro scritto a quattro mani con la moglie Barbara Tamborini: Next Level. Un volume che spiega i delicati passaggi dello sviluppo fisico e psicologico che ogni ragazzo si trova a vivere nel suo viaggio verso l'età adulta.

L'incontro si intitolerà "Non restare nel buio: come i libri ci aiutano a trovare risposte per la nostra vita". Con Pellai dialogherà Andrea Sangalli, pedagogista e formatore CFP Consolida Lecco. La serata sarà introdotta da Simone Buzzella del Punto Giovani di Mandello.

Chi è Pellai

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in Sanità Pubblica. È autore di molti best seller di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto, L'età dello tsunami, Il metodo famiglia felice. Da Mondadori ha pubblicato Da uomo a padre (2019) e, insieme a Barbara Tamborini, Zitta! (2018), La bussola delle emozioni (2019), Tabù (2020) e Accendere il buio, dominare il vulcano (2021).

I suoi libri sono tradotti in più di quindici nazioni e hanno vinto numerosi premi. Su Facebook gestisce una pagina dedicata ai consigli sull'educazione seguita da oltre 110mila follower, mentre su Instagram è seguito da 20mila persone.

Il libro

Next Level, le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 14 anni è il titolo del libro che Alberto Pellai presenterà il 18 maggio corredandolo con spezzoni di trasmissioni che andranno in onda sulla Rai.

Con la pubertà e lo sviluppo il corpo cambia a vista d'occhio, nella mente si affollano nuovi pensieri e interrogativi, si vivono tante, troppe emozioni contrastanti che fanno sentire come sulle montagne russe. I passaggi e i traguardi della crescita all'orizzonte sembrano sfide insormontabili, proprio come quel livello difficilissimo di un videogioco. Sono molte le domande che si vorrebbero porre ad esempio: cosa si prova con il primo bacio? Come mi difendo dai bulli della scuola? I miei amici fumano, dovrei farlo anch'io?

Non sempre però si ha il coraggio di farle e il libro Next Level è pensato proprio per questo, per dare ai ragazzi e alle ragazze quelle risposte per poter affrontare il futuro con maggior sicurezza.