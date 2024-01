La scrittrice Alice Urciuolo allo Spazio Volante

Incontro giovedì 25 gennaio alle 21 con la scrittrice Alice Urciuolo, già nella selezione dei 12 Premio Strega con il romanzo precedente, allo Spazio Volante di Lecco.

Come può essere complesso l'amore. E quanto di quello che siamo emotivamente dipende dai genitori? E quanto i genitori sono modificati dai propri figli? L'ultimo romanzo di Alice Urciuolo è un viaggio nelle relazioni amorose, nell'ambiguità dei sentimenti, nei nascondigli più profondi in noi stessi.

La verità che ci riguarda, pubblicato da 66thand2nd, racconta anche di un'eredità emotiva che passa di madre in figlia, e tutte le conseguenze che questo filo invisibile che attraversa le generazioni può provocare.

La trama

Milena Cervi ha quindici anni quando sua madre Angelica entra nella Chiesa della Verità, un culto nato a Roccanuova, paese tra le montagne della Ciociaria, e presto diffusosi in tutta Italia. Il leader spirituale di questa Chiesa, che molti definiscono una "setta", è Tiziano Valentini, ex impiegato di banca e padre di famiglia. I suoi fedeli giurano che compia opere straordinarie, i suoi detrattori sostengono con uguale convinzione che sia un truffatore.

Nel corso del tempo, Milena assiste impotente al cambiamento della madre: Angelica fa continue donazioni in denaro e si mostra sempre più incapace di riconoscere le ambiguità del culto di cui fa parte, mentre suo marito, pur di non separarsi da lei, l'asseconda e spera in un suo ravvedimento. Così, per sfuggire al destino che sembra inghiottire la sua famiglia, a vent'anni Milena decide di trasferirsi a Roma. Qui incontra Emanuele, un uomo più grande di lei nel quale crede di vedere la cifra del suo riscatto. La loro relazione all'inizio si presenta come un perfetto sogno d'amore, ma presto assume i contorni di un rapporto manipolatorio, di un legame tanto più doloroso quanto più difficile da spezzare. Un legame non così diverso da quello che tiene stretta sua madre a Tiziano.

L'autrice

Alice Urciuolo è già autrice del romanzo Adorazione (66thand2nd, 2020), entrato nella dozzina del Premio Strega, e sceneggiatrice e co-creatrice di Prisma (Prime Video, vincitrice del Nastro d'Argento Grandi Serie 2023 per la miglior serie dramedy) e autrice di Skam Italia (Netflix).

L'incontro con Alice avverrà giovedì 25 gennaio alle ore 21 nello Spazio Volante; al centro della presentazione un libro che parla di famiglia, di scelte consapevoli o meno, di ripensamenti, dell'inizio dell'età della scoperta.