Le aperture della primavera al complesso storico di San Michele

Il Comitato per la valorizzazione del Complesso storico di San Michele, costituitosi in occasione del Censimento dei Luoghi del Cuore del FAI 2022 - visto il risultato raggiunto con più di 10'000 voti raccolti – prosegue anche per il 2024 il progetto di cura e valorizzazione di questo prezioso patrimonio, oggi abbandonato. Questo bene, edificato su uno sperone roccioso, affonda le sue radici nel XII secolo e racchiude una storia ricca di fascino e di fede. Oggi abbiamo l'occasione di valorizzare questo bene facendolo conoscere, certi che la conoscenza sia il primo passo per la sua salvaguardia.

Vi presentiamo, come da locandina allegata, le aperture della primavera con le date per le visite guidate.

Quest’anno ci saranno alcune aperture pensate per avvicinare i bambini e i ragazzi, in modo giocoso, ai beni culturali: “Prendiamoci Cura Curiosando” il titolo dato a queste aperture dedicate alle famiglie.

La prenotazione è obbligatoria per le visite guidate. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci (contatti sulla locandina); per rimanere aggiornati:

Vi aspettiamo!