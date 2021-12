Franco Baresi presenta la sua autobiografia

Uno dei più grandi calciatori italiani della storia, capace di diventare leggenda superando il "vincolo" legato al colore della maglia. Perchè al di là della retorica, Franco Baresi non è (solo) un'icona milanista, ma uno dei calciatori più apprezzati, in modo trasversale, dai tifosi italiani. E questo grazie allo stile e alla eleganza dimostrati in campo e fuori, con la maglia del Milan pluricampione dell'era Berlusconi e con quella della Nazionale Italiana. Franco Baresi sarà a Lecco domenica 5 dicembre, in piazza XX Settembre, per un evento organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco: l'appuntamento è fissato per le ore 15.30.

Baresi incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo libro "Libero di sognare" edito da Feltrinelli. Una autobiografia che racconta una storia cominciata a Travagliato, nella campagna di Brescia, con un’infanzia scandita dal ritmo della vita contadina. Su quei campi Franco Baresi ha dato i primi calci al pallone e ha cominciato a inventare il gioco semplice ed elegante che l’ha reso un mito. A 14 anni inizia l’avventura nel Milan, con cui esordirà in Seria A a 17 anni e con cui giocherà per 20 stagioni senza abbandonare i colori rossoneri anche in serie B. In questo libro Baresi racconta il suo viaggio attraverso le tappe di una carriera straordinaria (6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni solo per citare i principali trofei vinti), svela le emozioni che hanno accompagnato le brillanti vittorie e i momenti di crisi, ci fa vivere l’impresa epocale dei Mondiali ’94 negli Stati Uniti. Un lungo viaggio di libertà e passione, fino alla partita d’addio nel 1997 con il primo indimenticabile ritiro di una grande maglia del calcio italiano: la numero 6 del Milan.

L'evento è promosso da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con Libreria Cattaneo Lecco, Libraccio Lecco e Libreria Volante di Lecco: gli appassionati potranno comprare il libro direttamente in piazza e farselo autografare da Baresi.