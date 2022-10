Biciclettata in compagnia a Colico e dintorni

Sabato 22 ottobre a Colico e dintorni arriva la Biciclettata in compagnia, uin appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e per chi vorrà vivere una giornata fuori dall'ordinario, apprezzando le bellezze del territorio e praticando attività fisica.

Il programma

Ore 10-12

Colico - Parco Cariboni

Mini circuiti e prove di abilità per bambini

Percorsi per tutti: da semplici a impegnativi per bici normali ed e-bike

Possibilità di noleggio bici sul luogo dell'evento.

Ore 12-14

Pranzo al PalaLegnone

Ore 14-16.30

Colico - Parco Cariboni

Mini circuiti e prove di abilità per bambini

Percorsi per tutti: da semplici a impegnativi per bici normali ed e-bike

I percorsi disponibili

Percorso verde/difficile: un percorso impegnativo che affrontando strade sterrate e sentieri porterà al di sopra dei paesi passando per la Torre di Fontanedo e la chiesa di San Rocco per poi scendere alla Baia di Piona. Consigliato a ciclisti esperti con ottimo allenamento e tecnica di guida, in possesso di mtb preferibilmente a pedalata assistita vista la forte pendenza dei tratti in salita (20 km x 600m D+).

Percorso blu/medio: un percorso poco impegnativo che salendo su strade asfaltate e poco trafficate condurrà nella zona alta delle frazioni dalla quale si potrà godere della stupenda vista del lago sulla Baia di Colico e Piona e delle fortificazioni dei Forti Montecchio e Fuentes. Adatto viste le pendenze e salite moderate a chi abbia una minima base di allenamento e con qualsiasi bicicletta (12 km x 300m D+).

Percorso rosso e fucsia/facili: due percorsi semplici e pianeggianti che attraverso la pista ciclabile faranno immergere nell'atmosfera rilassante del lago e del fiume Adda. Adatti a tutta la famiglia (2 percorsi da 6 km x 0 D+).

Sarà facoltà del personale alla guida modificare traccia e durata dei percorsi in base alle necessità.

Per effettuare la preiscrizione.

Gli organizzatori ringraziano 360 Valtellina bike per aver tracciato i percorsi; Uc Costamasnaga per la realizzazione del percorso gincana al Parco Cariboni.

Dappertutto per la loro attività di sensibilizzazione e fruizione dell'ambiente naturale per persone con disabilità. Valtelbike, Econoleggio Como Lake, E-motionbike per la partecipazione alla prima edizione della biciclettata in compagnia a Colico.