Spazio ai laboratori per bambini e ragazzi al Campo dei fiori grazie alla straordinaria fantasia di Cristina Tosi, gestore dell'attività che ha sede sulle rive del lago a Galbiate e che ha appena riaperto i battenti per la fioritura primaverile.

"Chi mi conosce sa quanto amo i bambini. Sono stati due anni difficilissimi… ho cercato di portare fantasia e magia nel mio campo per loro. I miei laboratori iniziano come un gioco, perché finalmente si può giocare e poi, ma solo poi, diventano creatività, colori e fantasia e infine dono".

Uova da decorare

Un laboratorio riguarda la divertente caccia alle uova di Pasqua da decorare per addobbare gli alberi pasquali o per simpatici e unici segnaposto utili a rallegrare le vostre tavole, proposta che chiama in causa i più piccoli. L'evento è fruibile dai 3 anni in su, con prenotazione al seguente link.

Gli orari. Da lunedì a Venerdì dalle 17 alle 18 e il sabato alla domenica: 11-12:30, 14-15.30, 17-18. Conclusione prevista per il 24 aprile, giorno di chiusura del Campo dei fiori.

Piccoli falegnami si diventa

Domenica 10 aprile poi un laboratorio tematico, "Piccoli falegnami si diventa", con Geppetta, dedicato ai bimbi un po' più grandi. In programma la costruzione, attraverso materiali di riciclo, di un abbecedario degli animali. Orari: 10-12; 14-16.

Per info e prenotazioni rivolgersi direttamente a Geppetta la falegnameria del mare al 335 440955 o geppettafalegnama@gmail.com. L'evento si rivolge a bambini di età fra i 6 e i 13 anni.