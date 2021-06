Rassegna del Cai Calco sotto le stelle, si inizia con la celebre climber Angelika

La sezione di Calco del Club Alpino Italiano, in collaborazione con Sherpa Mountain Shop, organizza per quest’estate 2021 un nuovo ciclo di incontri per parlare di Montagna e alpinismo. Tra escursioni, viaggi, arrampicata, tutela ambientale e molto altro, il sodalizio calchese offrirà ai suoi soci (e non) l’opportunità di conoscere un po’ di più il variegato mondo delle terre alte direttamente dalla voce di alcuni suoi interessanti protagonisti.

Tutti gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti, anche ai non soci, e si svolgeranno all’aperto presso la sede sociale di via Indipendenza a Calco nel rispetto delle normative per il contenimento pandemico. Di seguito il programma dettagliato:

Venerdì 11 giugno: “Sogni Verticali” con la famosa climber Angelika Rainer

Venerdì 18 giugno: “Perchè Lassù”, presentazione del nuovo interessante libro a cura del “Ragno” Serafino Ripamonti

Venerdì 25 giugno: racconto del Trekking dello Huayhuash con i soci del Cai Calco Piergiorgio Mozzanica e Giovanna Brivio

Venerdì 2 luglio: “Patagonia, avventura e tanto Torre” a cura delle guide alpine di Vertical Project

Venerdì 16 luglio: il bidecalogo e la tutela dell'ambiente montano a cura dei membri del Cai Tam

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00. Per aggiornamenti seguire la pagina Facebook del Cai Calco.

