Tanta polenta taragna (e solidarietà) con le penne nere di Calolzio

Gli alpini del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio ripropongono l'apprezzata e tradizionale taragnata. L'appuntamento, all'insegna del buon gusto e della solidarietà, è in programma per domenica 24 settembre con inizio alle ore 11.30 nella sede delle penne nere in località La Cà (in caso di brutto tempo l'iniziativa sarà spostata a domenica 1 ottobre).

Gli alpini preparanno polenta taragna in grande quantità, accompagnata da altre specialità tipiche del territorio. Ci sarà possibilità di consumarla sul posto, negli spazi esterni della sede, o di fare l'asporto. Parte dei fondi raccolti andranno a sostegno delle diverse iniziative benefiche e di solidarietà promosse dagli alpini calolziesi. Sono invitati non solo amici e simpatizzanti delle penne nere, ma anche tutta la popolazione. È possibile prenotare ai seguenti numeri: 347 7476276 - 338 1573487 - 366 3412801.