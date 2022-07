L'Arte Itinerante a Calolzio con i Folletti del Bosco

Domenica 10 luglio dalle ore 17.00 si terrà presso il parchetto di via Di Vittorio a Foppenico (Calolziocorte - fronte corso Europa) il quinto evento del progetto Laica - L’Arte Itinerante a Calolziocorte, con lo spettacolo per bambini e bambine dal titolo "I folletti del bosco", a cura di Associazione Tramm di Garlate.

"Nelle nostre zone prati e boschi la fanno da padroni - commentano gli organizzatori dell'iniziativa di domani - Ma chi si occupa della loro manutenzione? Chi preserva e mantiene l'equilibrio tra le cose? Chi si occupa della manutenzione straordinaria dei nidi degli uccellini, delle tane delle volpi e della cura dei fiumiciattoli che attraversano e abitano il bosco? I folletti del bosco appunto. Pare che i folletti del bosco conoscano un sacco di storie sui 4 elementi (aria, acqua, terra e fuoco) che hanno sentito dalla voce dei protagonisti stessi. Conoscete la principessa Aria o la gocciolina Glu Glu... e la talpa Nerina e sua sorella Celestina? Bene loro conoscono tutti... e pare anche che queste storie abbiano dei messaggi importanti anche per noi umani... Beh... non vi resta che andare nel bosco, cercare i folletti e farvi raccontare le loro storie, ma attenzione non si fanno vedere proprio da tutti... il resto sarà magia!"

Gli organizzatori

Il Progetto Laica di Associazione Spazio Condiviso, Associazione Punto A Capo e Associazione Ethnica, finanziato dal bando “Sostegno delle Arti dal Vivo” promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acel Energie e Lario reti Holding, nasce dal desiderio di esplorare e far vivere il territorio calolziese attraverso l’arte e la cultura, motori di bellezza e socialità.

"In particolare LAICA vuole valorizzare le aree più fragili del territorio coinvolgendo gli abitanti dei quartieri stessi. Arte e cultura accessibili e pensate per tutt?, canali di comunicazione universale e strumenti di abbattimento delle barriere culturali. Ma anche arti per tutti i luoghi, soprattutto laddove la loro realizzazione risulta non convenzionale; circoli, quartieri periferici e di mezza montagna e luoghi marginali come spazi privilegiati in cui rilanciare un intervento che favorisca una maggiore inclusione sociale. Il progetto prevede il coinvolgimento di artist? prevalentemente del territorio, con una serie di iniziative musicali, teatrali e di danza fino a settembre 2022".

Per seguire tutte le iniziative è possibile seguire la pagina facebook.com/circoloarcispaziocondiviso o scrivere alla mail: segreteria@spaziocondiviso.net