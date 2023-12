Tre film da non perdere all'Auditorium di Calolzio

Continua all'Auditorium di Calolziocorte la programmazione dei film di qualità: oltre al tradizionale cineforum, anche le pellicole del momento per il weekend. Sabato 9 e domenica dicembre alle ore 21 verrà proiettato "C’è ancora domani", il film drammatico diretto da Paola Cortellesi - con la stessa Cortellesi e Valerio Mastandrea - che sta registrando record storici di incassi ai botteghini.

"C'è ancora domani"

Questa la trama: Delia è "una brava donna di casa" nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però "ha il difetto che risponde", in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua "mancanza". La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa.

"Trolls 3 - Tutti insieme"

Domenica 10 dicembre alle ore 15.30 sarà invece la volta del film di animazione americano "Trolls 3 - Tutti insieme" per la regia di Tim Heitz e Walt Dohrn. La trama. Poppy scopre che Branch ha un passato segreto, che lei ignorava. Apparteneva, infatti, al gruppo preferito di Poppy, i BroZone, composto anche dagli altri fratelli di Branch che si sciolse quando Branch era soltanto un bambino. Da allora il troll non ha avuto più alcuna notizia sui suoi fratelli. Quando uno dei fratelli, Floyd, viene rapito da due perfide popstar invidiose del suo talento musicale, Poppy e Branch decidono di aiutarlo. I due si mettono in viaggio per trovare e riunire tutti i fratelli, nel tentativo di riuscire a salvare Floyd prima che sia troppo tardi.

"L'imprevedibile viaggio di Harold Fry"

Da martedì 12 a venerdì 15 dicembre alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli alle ore 15 e alle ore 21), il cinema della parrocchia di Calolzio proporrà invece la commedia drammatica "L'imprevedibile viaggio di Harold Fry" per la regia di Hettie Macdonald con con Jim Broadbent. La trama. Harold Fry è un uomo in là con gli anni che trascorre una vita piatta e senza scosse con la moglie Maureen in una cittadina dell'Inghilterra. Un giorno riceve la notizia che Queenie, di cui un tempo era amico, sta per morire a causa di un tumore. In seguito a una vicenda che si è sentito raccontare decide di partire a piedi per affrontare l'attraversamento del Paese. Lo scopo è quello di spingerla a resistere al male in attesa del suo arrivo.