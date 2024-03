La difesa dell’ambiente: diritto e dovere di tutti. Tre incontri a Calolzio

La difesa dell’ambiente: diritto e dovere di tutti. Questo il tema del ciclo di incontri dal titolo "I venerdì dell'ambiente" promosso dal gruppo Cultura Insieme di Calolziocorte. Tutti gli incontri si terranno nell’aula magna dell’istituto superiore Rota di via Lavello 17 a Calolziocorte, con inizio alle ore 20.45.

Venerdì 8 marzo si parlerà in particolare dell'inquinamento chimico con un focus su "Inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo. Le diverse forme, le fonti, le cause e le conseguenze, impegni collettivi e individuali". Interverrà Sara Valsecchi, ricercatrice del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Venerdì 15 marzo verrà invece approfondito il tema "Perdita di biodiversità - La ricchezza della vita sulla terra come termometro che misura il suo stato di salute". Il relatore sarà Michelangelo Morganti, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e del Centro nazionale biodiversità Nbfc.

Terzo appuntamento venerdì 22 marzo per parlare dei cambiamenti climatici: "bombe d’acqua, riscaldamento globale, innalzamento dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai… Scelte immediate e future". Interverranno Federico Totaro, docente dell'istituto comprensivo di Calolziocorte e Renata Zuffi (nella foto), socia fondatrice e membro di Ambientalmente Lecco.

"Sono incontri di approfondimento per dare voce a realtà scientifiche e società civile e un’occasione per riflettere sulla crisi climatica, ecologica e sociale in atto e immaginare scenari per il nostro ambiente - spiegano i portavoce del gruppo gruppo CulturaInsieme di Calolziocorte - Sarà un'occasione utile per saperne di più e per approfondire le conoscenze sui diversi problemi che riguardano il vivere quotidiano e il nostro futuro. Vi aspettiamo".