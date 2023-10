Benessere psicofisico, nuova iniziativa allo studio La Fenice di Calolzio

Orario non disponibile

Nuova iniziativa aperta al pubblico al Centro La Fenice di Calolziocorte. Lo studio professionale dedicato al benessere psicofisico della persona organizza infatti una giornata di colloqui gratuita con la logopedista Chiara Rota, dottoressa operativa all'interno della struttura. L'appuntamento è in programma per la giornata di martedì 14 novembre presso la sede di corso Dante 43, lungo la Lecco-Bergamo.

"La Fenice è nata nel settembre 2020 a Calolziocorte e si tratta di un Centro che si pone come obiettivo il benessere psicofisico delle persone - spiegano i responsabili dello studio - La visione dietro La Fenice è l'unione di diverse figure mediche e professionali che lavorano in sinergia per degli scopi comuni. All'interno di un unico Centro, il cliente può trovare svariati servizi riguardanti il benessere, la riabilitazione, l'estetica, la psicologia, sport/fitness, la nutrizione, la logopedia, la medicina e la tattoo art".