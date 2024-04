Domenica 14 aprile appuntamento da non perdere a Colico con la camminata della solidarietà.

Sarà una prova di 5 chilometri non competitiva adatta a tutti. Organizzano Comune di Colico, Proloco di Colico, Lions Club International, Volontari 3 Valli Onlus, Fondazione Ets.

Il programma

Programma: ritrovo alle 10.30 al Palalegnone di Colico per la partenza, si passerà per il Parco Cariboni, Ontano, Erbiola, Via Forte Fuentes, Viale Padania, Centro nautico per poi concludersi al Palalegnone di Colico.

La camminata si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per info: camminatalionsdaycolico@gmail.com.