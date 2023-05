Alla riscoperta del mondo contadino con Agricultura

Il mondo contadino in mostra a Olginate. Torna infatti nella frazione di Capiate la manifestazione AgriCultura, giunta alla sua 13esima edizione. L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 20 e per l'intera giornata di domenica 21 maggio. Gli amici dei Stall de sot, la pro loco e altre associazioni con il sostegno del comune proporranno una serie di iniziative per andare alla riscoperta del passato agricolo di Capiate e dintorni. Tra usanze, prodotti, animali, mezzi contadini, musica e tradizioni. Durante l'evento sarà inoltre attivo un servizio bar e un ottimo punto ristoro, senza dimenticare i giri in pony, l'esposizione di attrezzi agricoli e la mostra "Antiche luci".

Ci sarà anche un villaggio medievale

Agricultura 2023 inizierà sabato alle ore 17 con l'apertura della festa e i giochi per bambini a cura dell'Isola della stupidera. Alle 21 concerto del gruppo musicale Noxout. Domenica 21 alle 9 aprirà l'area zootecnica e alle 10 anche il villaggio medievale. Alle 11 santa messa in corte, mentre a mezzogiorno verrà riattivato il servizio cucina. Il pomeriggio si aprirà con la dimostrazione e la prova di tiro con l'arco, seguita dalla rievocazione medievale con la Compagnia del martello. Alle 16 attività insieme agli asinelli. La manifestazione si chiuderà in serata con lo spettacolo teatrale degli Anonimi Villani. Molte dunque le proposte per grandi e bambini.