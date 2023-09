Un fiore per Anita (Garibaldi) a teatro

La stagione teatrale estiva organizzata da Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) Lecco e Como, presso il cine teatro San Pio X di Carenno, si avvia alla sua conclusione. Sabato 23 settembre alle ore 21 andrà infatti in scena l'ultimo spettacolo in rassegna: la compagnia teatrale "I Viaggiatori del tempo" di Como, specialisti del teatro storico, porteranno in scena lo spettacolo dedicato ad Anita Garibaldi dal titolo "Un fiore per Anita".

Ne parla l’autore e regista, Fabio Facchinetti: "Noi la conosciamo come moglie di Garibaldi e poco sappiamo della sua storia, qualche cenno su un libro scolastico, qualche diceria, qualche vago racconto di un amore passato… molti non sanno che non era italiana, ma brasiliana, ed ora, a 200 anni dalla sua nascita, noi vogliamo scoprirla e riviverla, capire chi era e che cosa ha fatto".

Anita, in realtà, è una rivoluzionaria ed intendo il senso più buono della rivoluzione. "La rivoluzione dell’amore, che fu limpido, sincero e sicuro… quello del cambiamento sofferto e convinto… quello della dignità e della giustizia …il credere e portare avanti quelle rivendicazioni e quelle lotte che, in quel tempo, furono sensazionali ed uniche, ove coraggio e fermezza erano le fonti primarie e che forse rimpiangiamo". Ancor oggi in sud America, Anita è considerata la “Giovanna d’arco brasiliana” colei che della semplicità e dell’audacia ha fatto grande ed unica l’essere donna amante dell’amore e della giustizia.