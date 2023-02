Torna il Carnevale di Oggiono: il programma

Compie 56 anni e torna a dare spettacolo il Carnevalone di Oggiono. La manifestazione - una delle più colorate e partecipate del territorio lecchese - è in programma per domani, domenica 19 febbraio. La sfilata con maschere e coriandoli partirà alle ore 14 da viale Vittoria e si snoderà poi lungo il paese coinvolgendo anche via Marco D'Oggiono, piazza Garibaldi, Via Papa Giovanni XXIII e altre location.

Il gran finale tra giochi e colori tipici del Carnevele Oggionese sarà poi nell'area della Fiera di Sant'Andrea, in viale Vittoria angolo via Kennedy. Un evento imperdibili per grandi e bambini, in programma qualche giorno prima rispetto al Carnevalone 2023 di Lecco.